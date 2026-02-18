В центре Омска до весны перекроют улицу

На участке будут проводиться ремонтные работы.

Фото: департамент общественной безопасности администрации города Омска

В конце февраля в Омске снова будет прекращено движение транспорта по улице Госпитальной. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ.

Ограничения вступят в силу в 21:00 27 февраля и продлятся до 06:00 2 марта.

– Ограничение вводится на участке дороги: заезд на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны улицы 10 лет Октября, от административного здания по адресу: город Омск, улица Булатова, дом 105, корпус 1, до съезда с виадука в створе улицы Госпитальной в сторону Фрунзенского моста, – уточнили в мэрии.

Водителям рекомендуют воспользоваться маршрутами объезда по улицам Октябрьской, Булатова, Гусарова, Фрунзе, Яковлева.

Ранее сообщалось, что улицу Госпитальную перекроют с 20 февраля 21:00 до 06:00 24 февраля.