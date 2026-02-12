В центре Омска на несколько дней перекроют улицу

На участке будут проводить ремонт.

Фото: пресс-центр Администрации города

В конце февраля в центре Омска изменятся схемы движения транспорта. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ.

Ограничения вступят в силу в пятницу, 20 февраля, в 21:00 и продлятся до 06:00 вторника, 24 февраля. На этот период будет полностью прекращено движение на участке улицы Госпитальной. Речь идет о заезде с Фрунзенского моста (со стороны улицы 10 лет Октября) на отрезке от административного здания на улице Булатова, 105, к. 1, до съезда с виадука.

Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Октябрьскую, Булатова, Гусарова, Фрунзе и Яковлева. Автомобилистов призывают следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков.