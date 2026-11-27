2ГИС

В Омске на улице Тюменской ограничат движение транспорта из-за ремонта инженерных коммуникаций. Проезд по участку от дома № 3 до Фрунзенского моста будет закрыт 28 ноября с 10:00 до 14:00.

Ремонтные работы на этом отрезке продлятся четыре часа, в указанный период проехать по нему будет невозможно.

Водителям советуют заранее продумать маршрут и выбрать пути объезда, чтобы не потерять время в пробке.

Напомним, что в апреле в районе Фрунзенского моста перекрывали движение из-за прокладки подземных коммуникаций, а в марте на самом мосту ограничивали проезд для разгрузки крупногабаритных материалов и техники.