В омском дептрансе заявили о закрытии Фрунзенского моста

Водителям советуют заранее планировать маршруты.

2ГИС

В субботу, 21 марта, в омском дептрансе сообщили об ограничении движения транспорта.

Так, временное ограничение будет введено в ночь с 21:00 21 марта до 4:00 22 марта на Фрунзенском мосту. Это связано с разгрузкой крупногабаритных материалов и техники на объекте.

В ведомстве попросили водителей заранее учитывать изменения в организации движения, соблюдать требования дорожных знаков, в том числе временных, и быть особенно внимательными при проезде моста.