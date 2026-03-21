В районе Омской области из-за потепления отменяют автобусные маршруты

С понедельника, 23 марта, пассажирские пригородные автобусы в Колосовском районе Омской области будут курсировать по обновленной схеме. Об этом сообщили в администрации района, ссылаясь на АО «Омскоблавтотранс».

– По информации АО «Омскоблавтотранс», в связи с изменением погодных условий (потеплением) и таянием снега на грунтовых дорогах образуется колейность и подтопления, что не позволяет осуществлять дальнейшую эксплуатацию пассажирских транспортных средств, – говорится в публикации.

Маршрут Колосовка – Зеленая – Колосовка будет курсировать только до села Строкино, без заезда в деревни Новотроицк и Зеленая, а также в село Талбакуль. Автобусы маршрута Колосовка – Александровка – Колосовка будут следовать до села Крайчиково, без заезда в деревню Александровка. Маршрут Колосовка – Большетерехино будет выполняться без заезда в деревню Аникино.

Кроме того, временно приостанавливается движение на маршрутах Колосовка – Владимировка и Колосовка – Чапаево.