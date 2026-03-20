Стало известно, когда в Омске запустят автобусы для дачников

Теплоходы до СНТ «Зеленый берег» теперь ходить не будут, но количество транспорта увеличат.

С 1 мая в Омске запустят садовые маршруты, сообщил председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих некоммерческих товариществ Виктор Бобырь. Это традиционная дата, и 2026 год не станет исключением.

– Первое мая – это пятница, и автобусы пойдут, – сказал Бобырь. – С мая из года в год движение у нас осуществляется в трехдневном режиме. В конце мая перейдем на четыре раза в неделю.

Автобусы будут ходить до конца сентября, расписание появится в пабликах мэрии чуть позже. Что касается теплохода до СНТ «Зеленый берег», то пока его движение не предусмотрено.

– На «Зеленый берег» будет запущено больше автобусов, – отметил Виктор Бобырь.

По всем возникающим вопросам дачники могут обращаться в Омский областной Союз садоводческих некоммерческих товариществ, телефон 900-360.