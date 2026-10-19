В Омске скончался легендарный тренер, воспитавший олимпийских чемпионов

Фото: пресс-служба Минспорта Омской области

В Омске на 94-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР и кавалер ордена Трудового Красного Знамени Владимир Силиванович. О его смерти сегодня, 19 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Владимир Силиванович приехал в Омск после окончания Новосибирского физкультурного техникума, поступив в Омский государственный институт физической культуры. В студенческие годы он активно выступал на соревнованиях за ДСО «Буревестник», неоднократно побеждал на крупных велогонках и выполнил норматив мастера спорта СССР.

Свою тренерскую карьеру Владимир Александрович начинал в Омском медицинском институте, где воспитал чемпионку СССР Нину Кошелеву. Вернувшись в ОГИФК, он возглавил сначала объединенную кафедру, а в 1967 году добился создания самостоятельной кафедры велосипедного спорта.

В связке с коллегой Леонидом Живодеровым Силиванович сформировал в Омске уникальную систему подготовки велогонщиков мирового уровня, сделав город одним из главных велоцентров Советского Союза.

За годы работы кафедры под руководством Силивановича в Омске выросли олимпийские чемпионы Геннадий Комнатов и Сергей Шелпаков, чемпионы мира Владимир Соколов и Эдуард Рапп, а также полсотни чемпионов СССР и более ста чемпионов России. Кроме того, омская школа воспитала 10 заслуженных тренеров СССР и 20 заслуженных тренеров РСФСР.

О дате и месте прощания с Владимиром Силивановичем станет известно позже.

Ранее сообщалось о кончине члена президиума совета ветеранов омского спорта и руководителя Саргатского совета ветеранов спорта, полковника, ветерана войны в Афганистане, лауреата спортивной премии губернатора Омской области Анатолия Мошенского.