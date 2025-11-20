Омск-Информ
·Общество

Под Омском четыре дня будут греметь «взрывы»

Власти предупредили об испытаниях артиллерии.

Жителей пригорода Омска, в частности села Пушкино, предупредили о проведении испытаний артиллерийского вооружения Минобороны РФ. Об этом рассказали в администрации Пушкинского сельского поселения.

Стрельбы будут проведены 20, 21, 25 и 26 ноября на территории военного полигона, расположенного вблизи бетонной дороги в поселке Хвойном.

– В рамках выполнения государственного оборонного заказа, по ремонту техники РАВ (самоходных артиллерийских установок), на территории министерства обороны, в районе бетонной дороги (п. Хвойный), 20.11.2025, 21.11.2025, 25.11.2025 и 26.11.2025 будут проводиться испытания стрельбой, – рассказали в администрации.

В ходе испытаний планируется стрелять из самоходных артиллерийских установок (РАВ) гидровыстрелами.

Напомним, что такие же испытания проводились в августе и мае этого года. Испытания в мае напугали омичей – жители разных районов города сообщали о звуках и вибрации от «взрывов».

