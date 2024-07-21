Эксперты считают, что разрушение исторического здания может стать основанием для расторжения договора с арендатором, организацией «Омский патриотический союз».

Спустя три дня после инцидента с обрушением стены исторического здания пивзавода на улице Волочаевской отреагировали в Омском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников. Общественники рассказали, что снимали обрушившуюся стену еще в мае нынешнего года. Но никто не принял меры. Они считают, что с арендатором здания, региональной общественной организацией по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз», нужно расторгать договор безвозмездного пользования, заключенный на 49 лет.

После обрушения стены Минкульт Омской области направил пользователю письмо с требованием незамедлительно принять меры по восстановлению целостности объекта. Еще раньше ведомство через суд заставило «Омский патриотический союз» отремонтировать здание до июля 2026 года.

Еще в 2021 году министерство культуры поддержало проект по сохранению здания-памятника. После планируемой реконструкции бывший пивзавод хотели приспособить под арт-пространство. Планировалось восстановить кирпичную кладку стен, сохранение деревянной крыши. Существующие окна собирались заменить новыми пластиковыми с декоративным покрытием, но рисунок переплетов оставить прежним. Внутреннюю отделку выполнить в стиле лофт.

Но в марте нынешнего года учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало отрицательное заключение на проект реконструкции «Здания цистерн со складом». Проектную документацию разработало ООО «Строймир», застройщиком являлся владелец объекта, местный предприниматель Владимир Гаврилов.