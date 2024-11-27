В несущей стене здания образовались два огромных провала.

В Омске продолжается разрушение здание корпуса пивзавода на улице Волочаевской. Одна из стен обвалилась еще летом. Минкульт направил письма собственнику и пользователю с требованием восстановить конструкции.

Судя по всему, ничего так и не сделали. Как уточняет «Новый Омск», теперь в стене образовались два огромных провала. Также, по данным «Омск-информа», по вечерам в помещениях разрушающегося объекта можно наблюдать горящие окна. Значит кто-то арендует или пользуется опасными площадями, которые в любой момент могут рухнуть.

Бывший производственный корпус пивзавода построен в конце XIX века. В 2016 году объект передали в безвозмездное пользование региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз» сроком на 49 лет.

В 2021 году сообщалось, что собственник части зданий пивзавода омский предприниматель Владимир Гаврилов собирался переделать здание в арт-пространство. Однако проект «завернула» экспертиза.

В 2023 году Минкульт подал на пользователя столетнего здания в суд. В итоге принято решение обязать союз привести здание в порядок до июля 2026 года.