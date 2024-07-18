Омск-Информ
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·Общество

Омичи заметили, как здание начало разрушаться.

Сегодня, 18 июля, в одном из омских пабликов появилась информация о происшествии на территории пивзавода. Здание находится на улице Волочаевской. Очевидцы рассказали, что из оконного проема выпали кирпичи.

«Обрушилась стена пивзавода, - рассказал автор поста. - Еще несколько дней назад в здании были арендаторы».

·Общество

Омичи заметили, как здание начало разрушаться.

Сегодня, 18 июля, в одном из омских пабликов появилась информация о происшествии на территории пивзавода. Здание находится на улице Волочаевской. Очевидцы рассказали, что из оконного проема выпали кирпичи.

«Обрушилась стена пивзавода, - рассказал автор поста. - Еще несколько дней назад в здании были арендаторы».