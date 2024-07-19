Объект культурного наследия принадлежит Российской Федерации, а в пользовании здание находится у «Омского патриотического союза».
Министерство культуры Омской области прокомментировало разрушение стены объекта культурного наследия регионального значения «Производственный корпус пивзавода». По словам чиновников, они принимают все возможные меры для сохранения здания XIX века.
– Производственный корпус пивзавода является собственностью Российской Федерации, по договору передан в безвозмездное пользование Региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз» сроком на 49 лет. В адрес собственника и пользователя объекта культурного наследия направлены письма с требованием незамедлительно приять меры по исключению дальнейшего разрушения стен здания, – сообщили в министерстве культуры.
Напомним, здание, расположенное по адресу: Волочаевская, 9, поставили на государственную охрану в 1980 году. В пользование «Омскому патриотическому союзу» его передали в 2016 году. В 2023 году Минкульт судился с союзом. Чиновникам удалось обязать пользователя отремонтировать здание до июля 2026 года.