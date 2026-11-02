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·Общество·Олег Кипорук

Бывший замначальника омской колонии не смог оспорить приговор за взятки

Кассация отказалась оправдывать бывшего подполковника внутренней службы.
Наручники, СИЗО, суд

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области Владимира Твардовского. Бывший высокопоставленный сотрудник исправительного учреждения пытался добиться полного оправдания, однако инстанция оставила предыдущие вердикты без изменений.

Напомним, что следствие и суд установили, что экс-подполковник наладил схему системного вымогательства денег у отбывающих наказание за покровительство и создание комфортных условий содержания. В качестве посредников и исполнителей давления он привлекал двоих осужденных. Отказывавшимся платить угрожали применением дисциплинарных взысканий. За период с января 2019 года по август 2021 года фигурант получил от десяти осужденных порядка 1,5 млн рублей.

Изначально Советский районный суд Омска приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Прокуратура посчитала этот вердикт слишком мягким и успешно обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Омский областной суд ужесточил наказание до 8 лет строгого режима, увеличил штраф до 3,5 млн рублей, лишил осужденного звания подполковника внутренней службы и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Кассационный суд подтвердил законность этого решения. Бывший замначальника колонии свою вину так и не признал.

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·Общество·Олег Кипорук

Бывший замначальника омской колонии не смог оспорить приговор за взятки

Кассация отказалась оправдывать бывшего подполковника внутренней службы.
Наручники, СИЗО, суд

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области Владимира Твардовского. Бывший высокопоставленный сотрудник исправительного учреждения пытался добиться полного оправдания, однако инстанция оставила предыдущие вердикты без изменений.

Напомним, что следствие и суд установили, что экс-подполковник наладил схему системного вымогательства денег у отбывающих наказание за покровительство и создание комфортных условий содержания. В качестве посредников и исполнителей давления он привлекал двоих осужденных. Отказывавшимся платить угрожали применением дисциплинарных взысканий. За период с января 2019 года по август 2021 года фигурант получил от десяти осужденных порядка 1,5 млн рублей.

Изначально Советский районный суд Омска приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Прокуратура посчитала этот вердикт слишком мягким и успешно обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Омский областной суд ужесточил наказание до 8 лет строгого режима, увеличил штраф до 3,5 млн рублей, лишил осужденного звания подполковника внутренней службы и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Кассационный суд подтвердил законность этого решения. Бывший замначальника колонии свою вину так и не признал.

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Рубрика - Общество