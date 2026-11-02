Бывший замначальника омской колонии не смог оспорить приговор за взятки

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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области Владимира Твардовского. Бывший высокопоставленный сотрудник исправительного учреждения пытался добиться полного оправдания, однако инстанция оставила предыдущие вердикты без изменений.

Напомним, что следствие и суд установили, что экс-подполковник наладил схему системного вымогательства денег у отбывающих наказание за покровительство и создание комфортных условий содержания. В качестве посредников и исполнителей давления он привлекал двоих осужденных. Отказывавшимся платить угрожали применением дисциплинарных взысканий. За период с января 2019 года по август 2021 года фигурант получил от десяти осужденных порядка 1,5 млн рублей.

Изначально Советский районный суд Омска приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Прокуратура посчитала этот вердикт слишком мягким и успешно обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Омский областной суд ужесточил наказание до 8 лет строгого режима, увеличил штраф до 3,5 млн рублей, лишил осужденного звания подполковника внутренней службы и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Кассационный суд подтвердил законность этого решения. Бывший замначальника колонии свою вину так и не признал.