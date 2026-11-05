Богатое наследие: в Омске создали «министерский» совет по охране памятников

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В Омской области появилась новая структура, которая займется сохранением и охраной старинных памятников. Приказ о создании регионального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации подписал министр культуры региона Юрий Трофимов, он же и возглавит новую структуру.

В числе ключевых направлений работы совета – выработка предложений по улучшению научно-методического обеспечения сохранения, использования и популяризации памятников, находящихся в регионе. В документе четко прописан круг объектов, проекты по которым предстоит рассматривать. Новая процедура охватит наиболее значимые и уязвимые категории культурного наследия.

– Возведенные до 1800 года, а также объекты деревянного зодчества, – уточняется в документе.

Помимо этого, члены совета будут анализировать правоприменительную практику в этой сфере, а также знакомиться с зарубежным опытом.

Новый региональный научно-методический совет по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия имеет статус постоянно действующего коллегиального совещательного органа при министерстве культуры региона. Решения его носят рекомендательный характер, то есть совет не принимает окончательных решений, а дает ориентир, который власти учитывают при принятии собственных решений.

Омская область располагает одним из самых крупных в Сибири собраний памятников деревянного зодчества и объектов градостроительства. Новая структура будет привлекаться к экспертизе проектной документации, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия, а также к формированию перечня выявленных памятников.

По данным начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия минкультуры Омской области Олега Плющакова, в регионе установлено 627 границ территорий объектов культурного наследия регионального и федерального значения, расположен 1 981 объект, из них 1 197 – объекты археологического наследия, 187 – объекты культурного наследия, являющиеся могилами, местами расстрелов и мемориальными местами, памятниками монументального искусства, не относящимися к объектам капитального строительства и не подлежащими внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

Внесению сведений об объектах недвижимости в ЕГРН подлежат 597 объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости. В Управление Росреестра по Омской области переданы сведения в отношении 558 объектов.