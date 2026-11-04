В омском театре поздно вечером случилась «драка»

Пиар-служба Омской драмы

Накануне, 3 ноября, после вечернего спектакля, когда театр обычно уже закрывается, в голубом фойе Омской драмы прошла «Ночная репетиция». Это был мастер-класс от артистов Виталия Храмова и Тимура Муллина, перевоплотившихся ненадолго в педагогов.

Собравшимся показали, как устроить драку на сцене, чтобы при этом никто не пострадал, обучили азам степа и многому другому.

Пиар-служба Омской драмы

Участникам «Ночной репетиции» также продемонстрировали различные приемы актерского мастерства, сценической речи и движения.

Уточним, что мастер-класс прошел в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». В Омске, который носит статус Культурной столицы страны до конца года, эту масштабную акцию поддержали большинство театров, музеи, библиотеки, а также филармония.