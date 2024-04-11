В гастрольной афише театра из Санкт-Петербурга, который приедет в Омск в начале июня, семь спектаклей. Билеты на 9 показов можно будет купить уже на следующей неделе.

В гастрольной афише театра из Санкт-Петербурга, который приедет в Омск в начале июня, семь спектаклей. Билеты на 9 показов можно будет купить уже на следующей неделе.

«Большие гастроли» Государственного драматического театра на Васильевском (г. Санкт-Петербург) пройдут в Омске с 1 по 7 июня. На сцене Омского государственного академического театра драмы пройдет девять показов семи спектаклей: «Горе от ума» (16+), «Долгий рождественский обед» (16+), «Удар судьбы» (18+), «Земля Эльзы» (16+), «Мещане»(16+), «Провинциальные анекдоты»(16+), «Человек из машины»(16+).

Гастроли также приурочены к празднованию 150-летия Омского театра драмы. Театр на Васильевском выбран не случайно. Его в шутку называют филиалом Омского драматического театра. В труппе работает сразу несколько бывших омских актеров. Таким образом, они попадут на юбилей Омской драмы, который состоится в конце мая. В спектакле «Горе от ума» зрители увидят бывших «академиков» Давида Бродского, заслуженных артистов России Илону Бродскую и Сергея Лысова. А в спектакле «Мещане» – народного артиста РФ Юрия Ицкова, заслуженных артистов РФ Надежду Живодерову и Сергея Лысова, актера Алексея Манцыгина.

Еще одно имя связано с нашим городом. Автором пьесы «Земля Эльзы» является уроженка Омска Ярослава Пулинович.

В пресс-службе Омской драмы уточнили, что продажа билетов на гастрольные спектакли откроется на сайте omskdrama.ru и в театральных кассах 17 апреля в 11 часов.