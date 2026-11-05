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·Общество·Андрей Андреев

Сайт Омского ТЮЗа снова заработал после технического сбоя

Театр устранил неполадки.
ТЮЗ

Официальный сайт Омского ТЮЗа снова начал работать. Билеты вновь можно покупать онлайн.

– Мы устранили все технические неполадки, и теперь вам снова доступны, – рассказали в театре.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, перестали открываться интернет-страницы как минимум трех омских театров. Причиной стали технические неполадки. О проблемах с доступом к своим сайтам сообщили также Омский театр драмы и «Галерка».

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·Общество·Андрей Андреев

Сайт Омского ТЮЗа снова заработал после технического сбоя

Театр устранил неполадки.
ТЮЗ

Официальный сайт Омского ТЮЗа снова начал работать. Билеты вновь можно покупать онлайн.

– Мы устранили все технические неполадки, и теперь вам снова доступны, – рассказали в театре.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, перестали открываться интернет-страницы как минимум трех омских театров. Причиной стали технические неполадки. О проблемах с доступом к своим сайтам сообщили также Омский театр драмы и «Галерка».

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Рубрика - Общество