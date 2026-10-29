Выступавшие в Омске виртуозные летчики погибли

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Авиационная группа высшего пилотажа сообщила о гибели полковника Олега Ерофеева и подполковника Владимира Кочетова. ЧП произошло 21 октября при выполнении плановых полетных задач, сообщили представители формирования в своем телеграм-канале.

– Сегодня девятый день, как наша жизнь и наша история разделились на «до» и «после». Каждая строчка этого текста дается очень непросто, как непросто проходят и все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю, – сказано в сообщении группы.

По словам сослуживцев, в день происшествия метеоусловия были благоприятными, а экипажи готовились к вылетам по утвержденному расписанию. В группе подчеркнули, что эта профессия неизменно связана с риском. Коллеги также пообещали сохранить память о погибших летчиках.

Отметим, что пилотажная группа выступала в Омске. Патриотическое мероприятие проходило в марте 2016 года над Иртышом.