Омичи в среднем должны получать почти 100 тысяч

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В ожидаемых итогах социально-экономического развития Омска за 2026 год заложен прогноз средней зарплаты – 94,8 тыс. рублей. Документ оказался в распоряжении «СуперОмска», а сам прогноз построен на данных Омскстата.

Для сравнения: по итогам 2024 года средняя зарплата в Омске составляла около 77,2 тыс. рублей, по итогам 2025-го – 87 тыс. рублей. То есть за два года показатель должен прибавить 17,6 тыс. рублей.

По региону цифры скромнее. Последние данные Омскстата – за август 2026 года: средняя зарплата в области составила 75,2 тыс. рублей. Причем снижение показателя фиксируется второй месяц подряд.

При подсчете этого показателя статистики учитывали зарплаты и в Омске, и в районах области.