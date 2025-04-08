Это произойдет из-за слияния двух ведомств, занимающихся благоустройством города.

Комитет Омского горсовета по муниципальной собственности согласовал реорганизацию двух бюджетных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства мэрии. БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» присоединят к БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Как пояснили в мэрии, это позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий.

Большинство сотрудников Центра обещают устроить в УДХБ, однако 9 из них ждет сокращение. Это позволит сэкономить для бюджета 3,7 млн рублей.

Присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин. Сейчас он руководит аналогичной структурой на областном уровне.