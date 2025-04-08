Омск-Информ
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·Политика

Это произойдет из-за слияния двух ведомств, занимающихся благоустройством города.

Комитет Омского горсовета по муниципальной собственности согласовал реорганизацию двух бюджетных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства мэрии. БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» присоединят к БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Как пояснили в мэрии, это позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий. 

Большинство сотрудников Центра обещают устроить в УДХБ, однако 9 из них ждет сокращение. Это позволит сэкономить для бюджета 3,7 млн рублей.

Присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин. Сейчас он руководит аналогичной структурой на областном уровне. 

·Политика

Это произойдет из-за слияния двух ведомств, занимающихся благоустройством города.

Комитет Омского горсовета по муниципальной собственности согласовал реорганизацию двух бюджетных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства мэрии. БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» присоединят к БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Как пояснили в мэрии, это позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий. 

Большинство сотрудников Центра обещают устроить в УДХБ, однако 9 из них ждет сокращение. Это позволит сэкономить для бюджета 3,7 млн рублей.

Присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин. Сейчас он руководит аналогичной структурой на областном уровне. 