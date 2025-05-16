С начала сезона погибли шестеро человек.

Сегодня, 16 мая, в Доме журналистов на пресс-конференции обсудили предупреждение детского травматизма.

С 1 мая открыта навигация на Иртыше, а с 1 июня по 31 августа будет длиться пляжный сезон. Безопасности на воде уделили особое внимание.

– Семь происшествий на водных объектах, из них одно связано с маломерным судном, погибло шесть человек, из них двое детей. Спасено три человека, из них один несовершеннолетний, – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков.

Основными причинами несчастных случаев на воде стало несоблюдение правил безопасного поведения, купание в не предназначенном для этого месте, алкогольное опьянение, отсутствие контроля за детьми, а также нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

Санкционированных мест для купания в Омской области будет восемь: четыре в городе, три – в Омском районе и один пляж будет действовать в Тюкалинске. Омичей просят быть предельно внимательными у воды и следить за своими родными и близкими.