Фото: БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

Ночью в Омске продолжат бороться с гололедом и устранять последствия снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии, днем коммунальщики также работали в усиленном режиме.

– Утром и в дневную смену рабочие муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства в усиленном режиме обрабатывали противогололедными материалами пешеходные маршруты, остановки, лестничные спуски и подходы к пешеходным переходам, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, дорожники прометали проезжую часть автомагистралей и тротуары, убирая скопившуюся воду и слякоть. В дневную смену на улицах работали 300 человек и 290 единиц техники.

В ближайшую ночь коммунальщики продолжат борьбу с наледью. Дорожные службы следят за обстановкой на улицах. Если погода ухудшится, окружные ДЭУ направят на маршруты дополнительные бригады.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гололедицы омичи массово попадают в ДТП.