Омский цирк опроверг информацию о том, что ребенку повредили глаз лазером на шоу

Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

Омский цирк ответил на сообщения о том, что контролеры якобы повредили лазером глаз ребенку во время представления. В учреждении заявили, что обвинения не соответствуют действительности, а вся история связана с попыткой вернуть деньги за билеты после того, как шоу не оправдало ожидания семьи.

Конфликт произошел 10 октября, когда зрители потребовали вернуть 7500 рублей за билеты, поскольку представление им не понравилось. Получив отказ, так как услуга была оказана полностью, родители заявили, что во время шоу контролеры светили по рядам лазерными указками и попали ребенку в глаз.

При этом в цирке подчеркивают, что обращение за медицинской помощью зафиксировано лишь спустя 30 часов, хотя в фойе на каждом представлении дежурит штатный врач.

В учреждении пояснили, что выданное Роспотребнадзором предостережение не является доказательством вины или медицинским заключением. Спустя сутки после шоу у мальчика был диагностирован конъюнктивит, который не имеет никакого отношения к световым лучам.

В администрации также отметили, что в день обращения пошли навстречу зрителям и предложили им индивидуальную экскурсию за кулисы, которую семья приняла, однако позже продолжила претензии.