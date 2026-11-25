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В центре Омска начали собирать главную сцену «Зимнего Любинского». Каркас обшивают в форме елочного шара, сообщает телеграм-канал «Любинский проспект».

В ближайшее время начнется и праздничное оформление самого проспекта. В этом году для проекта разработали новую концепцию.

Праздничные площадки разместят в Омской крепости, в Городском саду, на улице Музейной и на Любинском проспекте. Основные мероприятия пройдут на сцене в форме елочного шара.

Ранее сообщалось, что в Омске начали собирать сцену для «Зимнего Любинского», а организаторы раскрыли подробности нового фестиваля: помимо сцены в виде елочного шара, в программе появится Снеговик-Часовщик.