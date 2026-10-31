Под Омском подростка подозревают в угоне «тойоты», брошенной в кювете

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В Полтавском районе Омской области 17-летний подросток угнал toyota sprinter и разбил автомобиль в аварии. После происшествия молодой человек бросил поврежденную машину, оставив в салоне свой телефон, и добрался до дома на попутке. Вернувшись, он лег спать. Об обстоятельствах случившегося сообщили в региональном УМВД.

Пропажу автомобиля первым обнаружил 38-летний житель села Воронцовка. Мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители приступили к поискам. Вскоре «toyota sprinter» нашли в кювете в 12 километрах от села. Иномарка лежала перевернутой, а ее владелец оценил ущерб в 65 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили, кто может быть причастен к угону. Подозрение пало на 17-летнего местного жителя, который уже не раз попадал в поле зрения полиции из-за имущественных преступлений, в том числе угонов автомобилей. Подростка задержали у него дома. Во время беседы с правоохранителями он признался в содеянном.

По версии правоохранителей, ночью подросток проходил мимо одного из домов в Воронцовке и заметил припаркованную там toyota. Он решил проверить дверную ручку и обнаружил, что машина открыта. Внутри его ждала еще одна находка – владелец оставил ключи в замке зажигания.

Подросток завел иномарку и отправился кататься по окрестностям. Сначала он доехал до села Вольного, после чего направился в районный центр. Но возвращение обернулось аварией: юноша не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

Бросив перевернутую иномарку в кювете, подросток поймал попутку и отправился домой. Свой телефон он при этом случайно оставил в салоне автомобиля.

В отношении подростка возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Помимо этого, инспекторы ГИБДД в присутствии его матери составили административные материалы за управление машиной без прав, оставление места ДТП и отсутствие полиса ОСАГО.