Звонят соседям и на работу: коллекторы жестко атакуют омичей из-за мнимых долгов

фото: https://vk.ru/fssp_gov

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В современной Омской области служба появилась в 1997 году. За это время служба претерпела изменения, сейчас относится к силовым ведомствам и выполняет важные функции по обеспечению законности и правопорядка, но в специфической сфере. От нее требуется обеспечение деятельности судебной системы и исполнительного производства.

Коллекторский беспредел

В 2026 году в службу судебных приставов Омской области поступило более 400 обращений с жалобами на неправомерные действия коллекторских, микрофинансовых и кредитных организаций. Сравнивая ситуацию с прошлым годом, служба отмечает двукратное увеличение потока жалоб. Специалисты связывают это с новыми возможностями, которые открывает для граждан интернет.

– В 2026 году на портале «Госуслуги» для удобства граждан реализован новый функционал, где можно подать обращение. Воспользоваться этим сервисом могут не только те, кто должен, но и те, кто незаконным способом со стороны кредитных организаций подвергается частым звонкам, в которых разговор доходит до угроз и оскорблений, до психологического давления, – отметила первый замруководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Дарья Смолянова.

Служба судебных приставов готова встать на защиту прав как самих граждан, которые должны, так и их родственников, которые подвергаются со стороны коллекторов определенному, в том числе психологическому, давлению.

фото: https://vk.ru/fssp_gov

Типичными нарушениями в этой части приставы называют назойливые звонки, в особенности в недопустимое по закону время. В рабочие дни это с 22:00 до 8:00, в выходные – с 20:00 до 9:00.

Помимо частых звонков, в числе нарушений отмечается и превышение установленного законом лимита на отправку текстовых и голосовых сообщений, а также отсутствие предупреждения о ведущейся записи разговора.

Нередки ситуации, когда представители коллекторских компаний звонят не должникам, а третьим лицам, которые не являются ни заемщиками, ни поручителями и не имеют отношения к долгу. Часто номер телефона оказывается занесенным в базу взыскателя только потому, что его указал в своей анкете заемщик, не получив согласия от третьего лица.

– Недопустимо разглашение информации о долге, – говорит Дарья Смолянова. – Классическая схема – это когда на должника коллектор повлиять не может, тогда он начинает беспокоить родственников, работодателей, родителей, соседей.

Порой коллекторы угрожают возможностью применения к должнику мер административного и уголовного преследования – это уже психологическое давление. На такие действия прописан порядок действий гражданина, если он понимает, что его права нарушаются.

– Он может записать разговор, он может зафиксировать переписку, в том числе зафиксировать явку к нему. Свое обращение он может отправить по почте, прийти к нам на ул. Ленина, 14, и оставить его в письменном виде либо подать обращение на «Госуслугах», где он может прикрепить все доказательства. Если у нас возникнут какие-то вопросы в ходе рассмотрения его обращения, мы с ним свяжемся и уже дополнительно всю информацию попросим предоставить, – сказала Смолянова.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области напоминают жителям региона: гражданам, попавшим в поле зрения недобросовестных профессиональных взыскателей, можно обратиться по телефону постоянно действующей горячей линии 8 (3812) 97-67-14.

Алиментщик в игноре

Одна из важнейших задач в работе приставов – защита прав несовершеннолетних. За 2026 год по алиментным производствам в регионе составлено более 1200 актов об аресте имущества.

– Все денежные средства от принудительной реализации идут на погашение алиментов, – рассказала Дарья Смолянова. – Кроме того, судебные приставы могут ограничить должнику выезд за пределы России, а также временно лишить его права управления транспортным средством.

Если и далее горе-алиментщик игнорирует приставов, наступает административная, а затем и уголовная ответственность. С начала года за неуплату алиментов к административной ответственности привлечено более полутора тысяч жителей Омской области, свыше 400 должников стали фигурантами уголовных дел (ст. 157 УК РФ).

Как бы то ни было, принимаемые меры приносят результаты. 94 % детей, которым по решению суда положены алименты, получают деньги, хотя и не всегда в полном объеме. Как отметила Смолянова, сумма взысканных в их пользу денежных средств ежегодно увеличивается. В 2026-м на погашение задолженности по алиментам направлено более 1,1 млрд рублей.

Многие должники наивно полагают: когда же ребенку исполнится 18 лет, накопившаяся задолженность автоматически спишется. На самом деле она никуда не уйдет. Обязанность периодических выплат прекращается, долг фиксируется в твердой денежной сумме, ее и взыскивают.

Суды под прикрытием

Одна из функций судебных приставов – обеспечивать безопасность судей и участников заседаний. Сотрудники ФССП наводят порядок и охраняют тех, кто связан с судопроизводством. Именно они проверяют посетителей на входе в здания судов, не допуская проноса запрещенных предметов.

– В этом году наши сотрудники изъяли при проходе в судебные здания более 2000 таких предметов, – отметила Дарья Смолянова. – В том числе те, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в здании суда.

Особую роль в структуре ведомства играет отделение специального назначения. Его силы используют, в частности, когда речь может идти о сносе незаконно возведенных объектов или принудительном вселении и выселении. Также сотрудники подразделения принудительно выдворяют из РФ иностранных граждан. В 2026 году Россию покинули 110 человек.

фото: https://r55.fssp.gov.ru/

Кроме того, приставы осуществляют принудительный привод граждан в суд или к судебному приставу-исполнителю. В 2026 году было выполнено около 11 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных процессов и исполнительных действий, а также были доставлены в суды и к приставам-исполнителям более 1600 человек.