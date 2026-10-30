«Моя лента»: новости, которые подстраиваются под вас

В приложении «Омск-информа» есть раздел, которого нет на сайте, – «Моя лента». Это новости, подобранные под ваши интересы: листаете пальцем снизу вверх, как короткие видео, по одной новости на весь экран. Чем дольше вы читаете, тем точнее лента понимает, что вам интересно.

Сначала – то, что вы пропустили. Полоски вверху экрана показывают, сколько новостей вышло с прошлого раза и сколько вы уже пролистали. Прочитали все новое – лента сама предложит то, что вы еще не видели. Однажды показанная новость больше не вернется – лента не крутит одно и то же.

Учится на ваших действиях. Дочитали новость, нажали «Нравится» или «Поделиться» – похожих станет больше. Нажали «Не то» – лента сразу перелистнет дальше и уберет похожие новости. Чем больше «Не то» по одной теме, тем реже она попадается, пока не исчезнет совсем. Со временем лента снова аккуратно ее предложит – вдруг интерес вернулся.

Без настроек. Не нужно ставить галочки и выбирать рубрики – достаточно просто читать.

«Позже» – отложить на потом. Нет времени читать сейчас – нажмите «Позже». Новость вернется в ленту при следующем заходе, сразу после свежих.

Все под рукой. Новость открывается нажатием на карточку. Комментарии читаются прямо в ленте, не уходя со страницы, а «Поделиться» отправит новость в мессенджер. Вернулись из новости – лента на том же месте.

Где найти. «Моя лента» – вторая кнопка в нижнем меню приложения. Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.