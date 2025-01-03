В Минздраве рассказали, что в первые дни 2025 года не обошлось без переохлаждений и травм от неосторожного отношения с пиротехникой.

Сотрудники службы скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф дали свежую статистику по происшествиям с 30 декабря по 2 января. Чаще всего врачи приезжали на вызовы по ДТП. Двое человек погибли.

- Бригады скорой помощи в Омске и области выезжали на ДТП 12 раз, пострадали 24 человека, 8 из них остаются под наблюдением медиков, два человека погибли, - приводит данные «СуперОмск».

При этом 23 раза врачи выезжали по поводу пожаров, от огня пострадали два человека, госпитализация не потребовалась. Двое омичей пострадали от неосторожного обращения с пиротехникой. Помощь медиков они получили на месте. Еще 10 человек госпитализированы с переохлаждениями и обморожениями.

И единожды Территориального центра медицины катастроф вылетали к жителю Тарского района, чтобы доставить его в Областную клиническую больницу.