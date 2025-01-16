Омск-Информ
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·Общество

При этом некоторые решили не покупать дерево, а похитить.
Главное управление лесного хозяйства Омской области подвело итоги Нового года. Как сообщили специалисты, к празднику они заготовили 9468 деревьев. Омичи купили 7147 из них.
– Наши лесхозы рубят сосны для Нового года только на тех участках, где нужно провести рубки ухода и прореживания молодняков. Во время этих мероприятий часть подросших деревьев убирают, чтобы дать больше пространства, света, питательных веществ оставшимся, а вырубленные сосенки предлагают людям для праздничного украшения домов, – напомнили в ГУЛХ.
В декабре инспекторы по традиции также усилили охрану лесов. К патрулированию привлекали полицию. Незаконнную вырубку обнаружили в Большереченском районе: нарушители похитили дерево с особо защитного участка леса. Теперь им грозит уголовное дело.
·Общество

При этом некоторые решили не покупать дерево, а похитить.
Главное управление лесного хозяйства Омской области подвело итоги Нового года. Как сообщили специалисты, к празднику они заготовили 9468 деревьев. Омичи купили 7147 из них.
– Наши лесхозы рубят сосны для Нового года только на тех участках, где нужно провести рубки ухода и прореживания молодняков. Во время этих мероприятий часть подросших деревьев убирают, чтобы дать больше пространства, света, питательных веществ оставшимся, а вырубленные сосенки предлагают людям для праздничного украшения домов, – напомнили в ГУЛХ.
В декабре инспекторы по традиции также усилили охрану лесов. К патрулированию привлекали полицию. Незаконнную вырубку обнаружили в Большереченском районе: нарушители похитили дерево с особо защитного участка леса. Теперь им грозит уголовное дело.