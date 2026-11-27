Фото: Omskinform.ru В минувшую среду, 25 ноября, в Омском районе появился собственный контрольно-счетный орган. Как следует из данных портала «Руспрофиль», структуру с официальным названием «Контрольно-счетный орган муниципального округа Омский район Омской области» возглавил Константин Жигадло.

Решение о создании нового органа депутаты Совета муниципального округа приняли 17 ноября. Об этом сообщил председатель Совета Юрий Тетянников.

По его словам, создание такой структуры предусмотрено статьей 6 Федерального закона. Для этого депутатам пришлось внести соответствующие изменения в Устав муниципалитета.

Новый орган будет заниматься внешним финансовым контролем, в то время как внутренний контроль останется в ведении администрации. Основная задача структуры – следить за тем, насколько эффективно и целесообразно расходуются бюджетные средства.

– Независимый орган финансового контроля будет избираться на 5 лет, – рассказал Тетянников.

При этом контрольно-счетный орган не будет подчиняться ни исполнительной, ни представительной власти района, что должно обеспечить его независимость.

Напомним, ранее сообщалось, что Омский завод, поставляющий продукцию на индийскую АЭС, получил нового совладельца.