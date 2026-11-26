Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли Омской области

Омское предприятие «Эталон» из Госкорпорации Ростех разработало и отправило заказчику 250 высокоточных датчиков температуры. Поставка позволила отказаться от ртутных термометров и перейти на безртутные технологии контроля, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.

С запросом к омским специалистам обратилось авиастроительное предприятие, которому требовалось заменить устаревшие приборы для контроля температуры пресс-форм. В этих формах формируются элементы крыла, панели обшивки и компоненты силовых узлов.

Инженеры «Эталона» разработали и поставили датчики ТСП 1107 с рабочим диапазоном от −50 до +300 °C. По запросу заказчика они уменьшили чувствительный элемент до 13 мм – это треть погружаемой части.

– В авиастроении нет права на ошибку: здесь важна максимальная точность и полная предсказуемость работы оборудования. Наша задача – не просто выполнить техническое задание, а гарантировать, что наши датчики температуры стабильно работают в реальных производственных условиях, – заявили в АО «НПП «Эталон».

В региональном Минпромторге отметили, что специалисты дорабатывают решение под потребности производства, в том числе после запуска в работу. Там подчеркнули, что подобные проекты демонстрируют потенциал омских предприятий в разработке компонентов для авиационной промышленности.