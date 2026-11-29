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В Омске компании «Истрейд» согласовали проект нормативов допустимых выбросов в атмосферу. Предприятие на улице 3-й Кулундинской в Кировском округе производит муку животного происхождения, корма и органические удобрения, сообщает «СуперОмск».

Основной вид деятельности компании – производство готовых кормов для животных на фермах. На объекте насчитывается пять источников загрязнения атмосферы, из которых в воздух попадают 16 загрязняющих веществ: одно твердое и 15 жидких и газообразных. Суммарный годовой выброс составляет 0,01557642707 тонны в год, в том числе 0,00111 тонны твердых веществ и 0,01446642707 тонны газообразных и жидких.

Среди выбросов – диоксид азота, диоксид серы, сероводород, угарный газ и пыль мясокостной муки. За границей территории предприятия концентрации превышают 0,1 ПДК по этилмеркаптану и пыли мясокостной муки. При этом на границе санитарно-защитной зоны и на территориях с нормируемым качеством воздуха расчетные уровни химического воздействия не превышают 1 ПДК. Расчеты рассеивания показали, что концентрации не превышают гигиенические требования для жилой застройки.

Отметим, что заключение потеряет силу при изменении технологического процесса, появлении новых источников выбросов или росте объемов производства.