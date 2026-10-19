Омск-информ
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·Промышленность·Олег Кипорук

Омский художник планирует открыть завод собственных красок

Живописец создал собственные составы для творчества и намерен наладить их выпуск.
Анатолий Мовлян художник

Известный омский живописец Анатолий Мовлян разработал собственные художественные краски и теперь планирует организовать их серийное производство. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона, представитель при правительстве РФ Андрей Шпиленко по итогам личной встречи с мастером.

– Анатолий Викторович разработал собственные художественные краски и теперь планирует запустить их производство, – рассказал зампред.

Помимо нового проекта, на встрече обсуждались рабочие нюансы творческого процесса и истории создания полотен. Чиновник отметил многогранность художника, который успешно совмещает несколько направлений деятельности и постоянно ищет свежие идеи для реализации.

Напомним, что персональная выставка Анатолия Мовляна продлится до 5 ноября.

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·Промышленность·Олег Кипорук

Омский художник планирует открыть завод собственных красок

Живописец создал собственные составы для творчества и намерен наладить их выпуск.
Анатолий Мовлян художник

Известный омский живописец Анатолий Мовлян разработал собственные художественные краски и теперь планирует организовать их серийное производство. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона, представитель при правительстве РФ Андрей Шпиленко по итогам личной встречи с мастером.

– Анатолий Викторович разработал собственные художественные краски и теперь планирует запустить их производство, – рассказал зампред.

Помимо нового проекта, на встрече обсуждались рабочие нюансы творческого процесса и истории создания полотен. Чиновник отметил многогранность художника, который успешно совмещает несколько направлений деятельности и постоянно ищет свежие идеи для реализации.

Напомним, что персональная выставка Анатолия Мовляна продлится до 5 ноября.

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Рубрика - Промышленность