Молочный завод для Китая в Омске построят казахстанцы

Инвестором предприятия по глубокой переработке молока в Омске стал казахстанский холдинг.

Завод по глубокой переработке молока в Омске собирается построить компания «Мол Фрост», входящая в казахстанский холдинг KazAgroCapital. Как сообщает «СуперОмск», для управления заводом в регионе уже начали регистрировать ООО «Омский комбинат молочных биотехнологий».

Напомним, завод появится на новой территории особой экономической зоны «Авангард» на Левобережье. Инвестор планирует вложить в строительство завода более 5 млрд рублей.

Предприятие собирается выпускать в том числе специализированное лечебное питание. Поставки планируются не только на российский рынок, но также в страны – участницы ЕАЭС и Китай.