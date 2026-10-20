В Омской области долги населения за газ снизились на 30 млн рублей

Фото: пресс‑служба ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

В межотопительный период «Газпром межрегионгаз Омск» усилил работу с неплательщиками: абонентам направили почти 28 тыс. уведомлений о задолженности, а газоснабжение ограничили потребителям с долгами на общую сумму 42 млн рублей.

За период с мая по сентябрь задолженность населения Омской области за природный газ уменьшилась на 30 млн рублей. Такого результата удалось добиться благодаря комплексу мероприятий, которые проводил поставщик газа в межотопительный период.

Для повышения платежной дисциплины компания направила абонентам, не оплачивавшим газ в течение двух месяцев и более, 27,9 тыс. уведомлений о долгах и возможном приостановлении газоснабжения. В отношении части неплательщиков ввели ограничения. Общая сумма задолженности отключенных абонентов составила 42 млн рублей.

Фото: пресс‑служба ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

Среди них оказались жители с крупными долгами. Так, задолженность одного из абонентов Крутинского района достигла 173 тыс. рублей, а жителя Центрального округа Омска – 620 тыс. рублей.

Компания также добивалась погашения долгов через суд. За девять месяцев 2026 года «Газпром межрегионгаз Омск» подал исковые заявления о взыскании 29,9 млн рублей. Еще до вынесения судебных решений абоненты выплатили 8,9 млн рублей. Суды приняли решения в пользу поставщика газа на сумму 12,2 млн рублей.

Отдельное направление работы – проверка газового оборудования. В течение года контролеры выявили 167 неисправных счетчиков, семь случаев вмешательства в работу приборов учета и десять случаев несанкционированного отбора газа.