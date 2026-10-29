Омск-информ
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·Отдых и туризм·Елена Ляхова

Омичи не смогут улететь на Новый год на заграничные курорты

Рейсы в Египет, Вьетнам, Таиланд и Турцию перестанут курсировать к началу декабря.
Море пляж вода

Полетные программы в теплые страны анонсированы лишь до ноября – начала декабря, а на новогодние праздники зарубежных рейсов к морю не предусмотрено вовсе. Об этом стало известно из актуального расписания воздушной гавани.

Чартерные вылеты во вьетнамскую Камрань прекратились еще в октябре. Заключительный рейс в египетский Шарм-Эль-Шейх запланирован на ноябрь, а полеты на тайский Пхукет подтверждены пока только по 1 декабря. Программа в турецкую Анталью к настоящему моменту уже закрыта. При этом даже вылеты в Сочи заявлены лишь до 9 ноября, и, что будет с ними дальше, не уточняется.

Таким образом, омичам, рассчитывавшим провести зимние каникулы у теплого моря, придется искать другие варианты – прямых рейсов в жаркие страны из местного аэропорта в праздничные дни не заявлено.

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·Отдых и туризм·Елена Ляхова

Омичи не смогут улететь на Новый год на заграничные курорты

Рейсы в Египет, Вьетнам, Таиланд и Турцию перестанут курсировать к началу декабря.
Море пляж вода

Полетные программы в теплые страны анонсированы лишь до ноября – начала декабря, а на новогодние праздники зарубежных рейсов к морю не предусмотрено вовсе. Об этом стало известно из актуального расписания воздушной гавани.

Чартерные вылеты во вьетнамскую Камрань прекратились еще в октябре. Заключительный рейс в египетский Шарм-Эль-Шейх запланирован на ноябрь, а полеты на тайский Пхукет подтверждены пока только по 1 декабря. Программа в турецкую Анталью к настоящему моменту уже закрыта. При этом даже вылеты в Сочи заявлены лишь до 9 ноября, и, что будет с ними дальше, не уточняется.

Таким образом, омичам, рассчитывавшим провести зимние каникулы у теплого моря, придется искать другие варианты – прямых рейсов в жаркие страны из местного аэропорта в праздничные дни не заявлено.

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Рубрика - Отдых и туризм