Омичи не смогут улететь на Новый год на заграничные курорты

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Полетные программы в теплые страны анонсированы лишь до ноября – начала декабря, а на новогодние праздники зарубежных рейсов к морю не предусмотрено вовсе. Об этом стало известно из актуального расписания воздушной гавани.

Чартерные вылеты во вьетнамскую Камрань прекратились еще в октябре. Заключительный рейс в египетский Шарм-Эль-Шейх запланирован на ноябрь, а полеты на тайский Пхукет подтверждены пока только по 1 декабря. Программа в турецкую Анталью к настоящему моменту уже закрыта. При этом даже вылеты в Сочи заявлены лишь до 9 ноября, и, что будет с ними дальше, не уточняется.

Таким образом, омичам, рассчитывавшим провести зимние каникулы у теплого моря, придется искать другие варианты – прямых рейсов в жаркие страны из местного аэропорта в праздничные дни не заявлено.