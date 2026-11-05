Шелест «прокачал» омский сквер: у памятника Труженикам тыла высадят 290 японских спирей

Фото: пресс-служба мэрии

В сквере возле памятника Труженикам тыла в Омске 5 ноября началась высадка сортовых японских спирей – к вечеру на территории должно появиться 290 новых кустарников. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в социальных сетях.

По словам градоначальника, выбранный сорт ценят за густую полусферическую крону, изменение оттенка листьев на протяжении сезона, а также долгое и пышное цветение. Перед посадкой специалисты городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства позаботились о качестве грунта. Чтобы саженцы быстрее прижились, землю вокруг них замульчируют. Пока не ляжет снег, озеленители будут следить за растениями и ухаживать за ними – так кустарники легче перенесут зиму и порадуют горожан уже будущей весной.

– В последние два года концепция в озеленении города совершенствуется: предпочтение все больше отдается оформлению городских территорий многолетними травянистыми растениями и кустарниками. Такие композиции придают общественным пространствам более структурный и привлекательный вид, – отметил Шелест.

В администрации напомнили, что осень считается удачным временем для работ по озеленению. Продолжительный период с небольшими отрицательными температурами позволяет пересаживать растения с меньшим стрессом, чем весной, и активнее создавать новые насаждения.