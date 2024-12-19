Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Бюджетники будут зарабатывать меньше.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал трехстороннее соглашение между облправительством, объединением работодателей и профсоюзами о региональном МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на 2025 год. С 1 января для работников реального сектора экономики эта сумма увеличится до 26 151 рубля. Для сотрудников некоммерческих организаций, бюджетных учреждений и участников общественных работ она составит 25 806 рублей.
Отметим, что федеральный МРОТ с начала следующего года составит 22 440 рублей. В Омской области эта сумма увеличивается благодаря районному коэффициенту – 1,15.
·Экономика/Бизнес

Бюджетники будут зарабатывать меньше.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал трехстороннее соглашение между облправительством, объединением работодателей и профсоюзами о региональном МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на 2025 год. С 1 января для работников реального сектора экономики эта сумма увеличится до 26 151 рубля. Для сотрудников некоммерческих организаций, бюджетных учреждений и участников общественных работ она составит 25 806 рублей.
Отметим, что федеральный МРОТ с начала следующего года составит 22 440 рублей. В Омской области эта сумма увеличивается благодаря районному коэффициенту – 1,15.