Конкурсный управляющий требует признать незаконной сделку о передаче в собственность РФ имущественного комплекса предприятия.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего АО «Омскгоргаз» Игоря Минаева. Он требует признать недействительными сделки актов судебного пристава-исполнителя приема-передачи имущества предприятия. «Омскгоргаз» был признан банкротом в ноябре 2023 года, по решению суда было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Минаев пытается оспорить передачу имущественного комплекса «Омскгоргаза» в собственность Российской Федерации. Он ссылается на то, что, сделав это, судебные приставы нарушили права других кредиторов предприятия.

– Конкурсный управляющий полагает, что отчуждение имущества должника в пользу ТУ Росимущества по Омской области по актам приема-передачи имущества должника является сделкой, влекущей за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, – говорится в заявлении конкурсного управляющего.

Он требует вернуть отчужденное имущество (от газопроводов до офисной мебели) в конкурсную массу предприятия для последующего удовлетворения требования кредиторов «Омскгоргаза» в установленном законом порядке.

В марте 2021 года Тверской районный суд Москвы солидарно взыскал с собственников и топ-менеджеров холдинговой компании «Акция», АО «Омскгоргаз» и ООО «Омскриэлт» 2 млрд 272 млн рублей как имущества, приобретенного не на законные доходы. Спустя год тот же суд изменил способ исполнения своего решения – вместо взыскания 1,2 млрд рублей обратил в доход Российской Федерации имущественные производственные комплексы должника и компании «Омскгазсеть», состоящие из сооружений, земельных участков, газораспределительных сетей, объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа потребителям и газоиспользующего оборудования. Был выдан исполнительный лист, на основании которого судебные приставы возбудили исполнительное производство и оперативно изъяли имущество.

В конце октября областные власти сообщали о завершении передачи имущества АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в областную собственность. Соответствующее распоряжение ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего было передано около 500 объектов недвижимости и более 6 тыс. движимого имущества.