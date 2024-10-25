Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Юридические действия проводились в отношении почти 500 объектов недвижимости.

В Омске завершилась передача имущества АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в областную собственность. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал поручение региональным структурам провести все необходимые мероприятия в сжатые сроки.

Сейчас завершились все юридические действия по приему около 500 объектов недвижимости и более 6 тыс. движимого имущества. Благодаря слаженной работе омского Минимущества, Росимущества, Минэнерго и Росреестра омичи не столкнутся с перебоями в газоснабжении.

·Экономика/Бизнес

Юридические действия проводились в отношении почти 500 объектов недвижимости.

В Омске завершилась передача имущества АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в областную собственность. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал поручение региональным структурам провести все необходимые мероприятия в сжатые сроки.

Сейчас завершились все юридические действия по приему около 500 объектов недвижимости и более 6 тыс. движимого имущества. Благодаря слаженной работе омского Минимущества, Росимущества, Минэнерго и Росреестра омичи не столкнутся с перебоями в газоснабжении.