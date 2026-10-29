В Омске ищут вооруженную охрану для семи мостов и путепроводов

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В Омске ищут подрядчика, который будет охранять мосты и путепроводы от незаконного вмешательства. Заказчиком выступила бюджетная организация «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Под охрану отдадут сразу семь объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о мостах имени 60 лет ВЛКСМ, Ленинградском и Фрунзенском, а также четырех путепроводах.

На почти год охраны объектов готовы потратить 26,7 млн рублей. Работу подрядчик должен начать 1 декабря и завершить 28 октября 2027-го. Победителя конкурса определят 9 ноября.

Охранять объекты будут дежурные смены минимум из шести человек. Сотрудники должны вести видеомониторинг и одновременно патрулировать территорию. При себе охранники обязаны иметь резиновые дубинки, наручники и электрошокеры.

Для патрулирования предусмотрен автомобиль. Его оснастят газоанализатором паров взрывчатых веществ, рентгенотелевизионной досмотровой установкой и средством принудительной остановки транспорта.