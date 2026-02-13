Стало известно, кто продолжит охранять мосты и путепроводы Омска от дронов

Курганская компания вновь заполучила контракт.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске выбрали подрядчика для защиты мостов и путепроводов в 2026 году. Напомним, что тендер был объявлен в конце января текущего года. Контракт заключен с курганской компанией ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион». Фирма опередила двух конкурентов, предложив цену в 15,3 млн рублей вместо первоначальных 19,2 млн.

Под государственную охрану планируется передать семь сооружений. В их числе – мосты имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая и Заозерная. Кроме того, в перечень включен путепровод через железнодорожные пути в составе транспортной развязки на пересечении улиц 15-я Рабочая и Хабаровская.

Согласно условиям нового контракта, подрядная организация будет обеспечивать охрану объектов в период с 1 марта по 29 сентября.

Отметим, что эта же компания обеспечивала охрану объектов и в прошлом году. Тогда за семь месяцев работы – с 1 июня по 31 декабря – ей выплатили 15,3 млн рублей. Позднее «Орион» вновь получил контракт на охрану в январе – феврале текущего года, стоимость которого составила 5,3 млн рублей.