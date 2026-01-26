Омские мосты будут охранять от налета дронов

В экипировку охранников должны входить и средства борьбы с БПЛА.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске объявлен новый тендер на охрану мостов и путепроводов в 2026 году. Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Информация опубликована на сайте госторгов.

В этот раз под охрану возьмут семь объектов: мосты им. 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и через железнодорожные пути на перекрестке улиц 15-я Рабочая и Хабаровская.

Срок оказания услуг определен с 1 марта по 29 сентября, начальная стоимость контракта составляет 19,2 млн рублей. Итоги аукциона подведут 2 февраля.

Охрана объектов будет осуществляться круглосуточно с использованием автомобилей, а за Ленинградским мостом и путепроводом на Торговой будет дополнительно вестись видеонаблюдение. Охранники должны быть оснащены резиновыми дубинками, наручниками, электрошокерами и специальными средствами противодействия беспилотным устройствам. У дежурной смены также будут рации, видеорегистраторы, газоанализаторы паров взрывчатых веществ и рентгенотелевизионные досмотровые установки.

Ранее на январь и февраль подрядчика уже определили. Аукцион выиграл ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион» из Кургана, которому заплатили за услуги 5,3 млн рублей. Эта же компания охраняла объекты и в прошлом году. Тогда их работа в течение семи месяцев – с 1 июня по 31 декабря – обошлась в 15,3 млн рублей.