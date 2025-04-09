Охраной объектов будет заниматься фирма из Кургана.

Подрядчиком для охраны мостов и путепроводов в Омске выбрано ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион» из Кургана. Компания стала единственным участником аукциона и получит за свою работу максимальные 15,3 млн рублей.

Фирме предстоит обеспечивать безопасность объектов: мостов имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградского и Фрунзенского, а также путепроводов на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и через железнодорожные пути на пересечении улиц 15-я Рабочая и Хабаровская. Патрулирование должно осуществляться круглосуточно с 1 июня по 31 декабря. За Ленинградским мостом, помимо патрулей, будет организовано видеонаблюдение. Задача охранников заключается в предотвращении проникновения посторонних лиц, особенно художников-граффитистов, на охраняемые объекты.

В прошлом году эта же компания выигрывала подобный аукцион на охрану мостов, однако его стоимость была в 2 раза ниже и составляла 7 млн рублей.