Омские мосты согласились охранять с огромной скидкой

Стоимость контракта упала почти на четверть.

Omskinform.ru

Вчера, 2 февраля, администрация Омска выбрала исполнителя для охранных услуг на семи объектах городской инфраструктуры – мостах и путепроводах. Цена заключаемого контракта составила 15,2 млн рублей, хотя изначально заявлялось о бюджете в 19,2 млн рублей.

Так, под охрану возьмут семь объектов: мосты им. 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и через железнодорожные пути на перекрестке улиц 15-я Рабочая и Хабаровская. Контракт рассчитан на период с 1 марта по 29 сентября.

Организация охраны предполагает круглосуточное патрулирование объектов сотрудниками, оснащенными служебными транспортными средствами. Дополнительные меры включают установку камер видеонаблюдения на Ленинском мосту и путепроводе на Торговой улице.

Охранные подразделения получат средства индивидуальной защиты и специальные устройства: резиновые палки, наручники, электрошокеры, средства обнаружения и подавления дронов, радиостанции, видеорегистраторы, газоанализаторы и рентгенотелевизионные досмотровые установки для проверки подозрительных предметов.