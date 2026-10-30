Сергей МОИСЕЕНКО: «Быть в профсоюзе – значит быть голосом тех, кому нужна защита»

Фото: Федерация омских профсоюзов

День профсоюзов в Омской области будет отмечаться 1 ноября. Региональный праздник был учрежден указом губернатора в 2019 году «в целях повышения эффективности социального партнерства в Омской области, усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов работников на территории Омской области». Дата выбрана не случайно: 1 ноября 1948 года состоялась первая межсоюзная конференция и был создан орган, координирующий деятельность профобъединений и профорганизаций.

О значении праздника, работе профсоюзов сегодня и планах на будущее «Омск-информу» рассказал председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

– Сергей Владимирович, Федерация омских профсоюзов состоит из многочисленных профсоюзных организаций. Сколько их сегодня входят в состав Федерации, и сколько это человек?

– Хочу отметить, что Федерация омских профсоюзов – это самая большая общественная организация региона. Сегодня мы объединяем 170 тыс. членов профсоюза – работников предприятий и организаций, студентов и учащихся, пенсионеров. Были времена, когда численность была больше – порядка 200 тыс. человек. Но в производственной и социальной сферах происходят постоянные изменения. В частности, идут процессы слияния предприятий, внедрение новых технологий и повышение эффективности производства ведут к сокращению трудовых коллективов. Исходя из этого, сейчас достигнута оптимальная численность профсоюзов, входящих в структуру ФОП.

Omskinform.ru

Сегодня в Федерацию входят 30 членских организаций, в том числе 14 областных, 4 территориальные организации профсоюзов и 12 первичных профсоюзных организаций, не имеющих отраслевых территориальных организаций. Также в структуру входят 32 координационных совета организаций профсоюзов всех районов Омской области. Охват профсоюзным членством от общего числа работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях региона составляет почти 60 %.

Среди занимающих лидирующие позиции – Омская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ (около 40 тыс. членов профсоюза), Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ (около 35 тыс. членов профсоюза), Омская областная организация Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (более 9 тыс. членов профсоюза).

– При отстаивании прав трудящихся могут возникать различные спорные моменты. Как сегодня у Федерации складываются взаимоотношения с объединениями работодателей и с органами власти?

– В регионе сложилась практика заключения трехстороннего Соглашения о социальном партнерстве между правительством Омской области, Федерацией омских профсоюзов и объединением работодателей. Оно направлено на создание условий для повышения уровня жизни, поддержания социально-экономической стабильности и обеспечения защиты интересов трудящихся. В настоящее время действует соглашение, рассчитанное на 2025-2027 годы. При его разработке возникали, конечно, дискуссии и споры, но благодаря конструктивной позиции губернатора Виталия Хоценко, председателя «Омского регионального объединения работодателей» Владимира Березовского удалось выработать компромиссные решения. Итоговый документ стал основой для заключения Соглашения о минимальной заработной плате в Омской области; Территориальных соглашений о социальном партнерстве между координационными советами профорганизаций, администрациями районов Омской области и районными объединениями работодателей. В соответствии с духом и основными положениями Соглашения о социальном партнерстве были заключены более 1,5 тыс. коллективных договоров, действие которых распространяется на более чем 210 тыс. работников различных предприятий и организаций. Действие трехстороннего соглашения распространяется на всех, не только на членов профсоюзов.

Фото: Федерация омских профсоюзов

Примером эффективного взаимодействия ФОП с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти региона стало принятие областного закона об охране труда с существенными дополнениями от профсоюзов, в частности положением об ответственности работодателя за создание достойных условий труда на рабочих местах. Также по инициативе профсоюзов были внесены дополнения в закон «О реализации отдельных положений Трудового кодекса РФ на территории Омской области». Тем самым был определен порядок присоединения всех работодателей к региональным, отраслевым и территориальным соглашениям. Через региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской области Федерация ежегодно добивается увеличения МРОТ для внебюджетной сферы в Омской области, и он превышает установленный федеральный размер.

– И какие в итоге гарантии есть у трудящихся? Все ли они соблюдаются? Как часто Федерации омских профсоюзов приходится инициировать споры по защите прав работников?

– Прежде всего, стоит выделить своевременность выплаты заработной платы. Тот факт, что в Омской области зарплата выплачивается вовремя, отмечается даже на всероссийском уровне в отчетах Федерации независимых профсоюзов России. Если же задержки возникают, это воспринимается как ЧП и становится поводом для разбирательств, в том числе судебных, в которых участвуют и представители профсоюзов. За последние пять лет специалистами правовой службы Федерации омских профсоюзов проведено более 200 проверок соблюдения работодателями требований трудового законодательства, в том числе гарантий по оплате труда. По итогам проведенных проверок работодателям направляются представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Что важно – в 90 % случаев нарушения были устранены.

Еще одним важным моментом является строгое соблюдение в регионе норм Трудового кодекса РФ и профилактика производственного травматизма. Каждый несчастный случай в обязательном порядке рассматривается технической инспекцией труда Федерации. Всего же на предприятиях и организациях работает около 3 тыс. уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов. В итоге представители Федерации имеют возможность реагировать на сообщения о несчастных случаях на производстве во всех, даже самых отдаленных муниципальных районах региона. За последние пять лет ими проведено более 60 тыс. обследований состояния охраны труда на рабочих местах. Выявлено и устранено около 55 тыс. профессиональных опасностей.

Фото: Федерация омских профсоюзов

Традиционным направлением деятельности профсоюзов является забота о лечении, оздоровлении и отдыхе трудящихся, а также их детей. В Омской области они имеют возможность пользоваться льготными профсоюзными путевками, получая на эти цели финансовую поддержку от работодателей на основании коллективных договоров. Организация и проведение детского летнего оздоровительного сезона осуществляется при взаимодействии профсоюзов с органами власти и местного самоуправления. Всего за летний период на детское оздоровление направляется более 10 млн рублей из средств профсоюзных организаций.

– Эффективность деятельности профсоюзов во многом зависит от тех, кто руководит объединениями трудящихся. В идеале такие специалисты должны опираться не только на собственный практический опыт, но и на багаж знаний, накопленный предыдущими поколениями профсоюзных лидеров. Есть ли у Федерации собственная «кузница кадров»?

– Здесь все не так просто, ведь профсоюзные лидеры не назначаются, а избираются людьми, представителями трудовых коллективов. Мы, конечно, заранее присматриваемся к потенциальным руководителям профкомов, и в случае взаимного интереса советуем тому или иному человеку выдвинуть свою кандидатуру. Если кандидату будет оказано доверие коллектива и он возглавит профсоюзную организацию, то тогда Федерация предоставит ему всестороннюю методическую помощь.

Сегодня Федерация и ее членские организации проводят активную работу по формированию системы молодежных советов (комиссий) – коллегиальных органов, занимающихся вопросами социальных гарантий для молодежи и проведением мероприятий в рамках реализации молодежной политики профсоюзов. В организациях, учреждениях и на предприятиях, а также при Координационных советах организаций профсоюзов в районах Омской области созданы и действуют более 120 молодежных советов. Членские организации постоянно увеличивают охват обучения молодежного профсоюзного актива, которое проходит на базе учебно-методического отдела Федерации.

– У профсоюзов добавилась еще одна задача: контроль над соблюдением прав тех работников, которые были мобилизованы на СВО, возвращаются на свои рабочие места либо заново трудоустраиваются. И какую поддержку участникам СВО, их семьям и мирному населению новых российских территорий сегодня оказывает Федерация омских профсоюзов?

– Поддержка трудовых коллективов, в первую очередь предприятий оборонно-промышленного комплекса, помощь семьям воинов является сегодня одним из приоритетных направлений работы Федерации омских профсоюзов. Поэтому Федерация предложила работодателям области совместно с профсоюзными организациями внести в коллективные договоры изменения, направленные на обеспечение дополнительных социально-трудовых гарантий работникам, призванным на военную службу по мобилизации или заключившим контракты.

В качестве таких мер профсоюзы региона предлагают производить дополнительные выплаты мобилизованным работникам и членам их семей, создавать условия для удобного режима работы женщинам, чьи мужья мобилизованы. Кроме того, профсоюзы инициировали от имени областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обращение к губернатору Омской области и главе администрации города Омска с просьбой решить вопрос о льготном зачислении в детские сады детей мобилизованных граждан, о внеочередном переводе в другой детский сад или школу в случае необходимости приближения к месту жительства семьи, а также рассмотреть возможность освобождения семей мобилизованных граждан от платы за питание в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях среднего образования.

Фото: Федерация омских профсоюзов

Федерация и ее членские организации отправили в зону СВО ряд партий гуманитарной помощи, в основном – это продукты питания длительного хранения, средства защиты, медикаменты, амуниция, теплые вещи, выделила помещение в Доме союзов «Народному фронту», где собирается, комплектуется и отправляется на Донбасс гуманитарный груз.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли профорганизации омских предприятий и медицинские учреждения города и области. Почти 90% медучреждений собирали гуманитарную помощь и передавали через областную организацию профсоюза работников здравоохранения: продукты питания длительного хранения, перевязочный материал, средства гигиены, теплые вещи, термобелье.

В 2023 году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией омских профсоюзов и Координационным советом председателей организаций профсоюзов города Стаханова Луганской Народной Республики. Документ заключен как выражение поддержки общепризнанной позиции вышестоящих профорганов о необходимости предпринимать совместные усилия для эффективной защиты интересов и прав членов профсоюзов и стремления к укреплению партнерских отношений между профорганизациями.

За прошедший период перед началом учебного года омские профсоюзы отправляли в город Стаханов Луганской Народной Республики партии гуманитарной помощи. Она была адресована школьникам, обучающимся в городе, над которым шефствует наш регион. Объемные коробки с полезным грузом были переданы в региональное отделение Общероссийского народного фронта, реализующего масштабный проект «Всё для Победы!». Внутри – новые ранцы, ручки, карандаши, тетради, дневники, альбомы, краски, кисти. Средства на приобретение разнообразных принадлежностей были выделены Федерацией омских профсоюзов и всеми ее членскими организациями.

В преддверии Нового года Федерация провела акцию «Омские профсоюзы - детям города Стаханова!». Ее представители доставили в пункт приема гуманитарной помощи новогодние подарки - всего около 1400 коробок со сладостями. Для нас, отраслевых обкомов профсоюзов и первичек это далеко не разовые акции поддержки. Практически с самого начала СВО омские профсоюзы оказывали помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, военнослужащим и сотрудникам силовых структур, которые выполняют свой служебный, воинский, гражданский долг, принимая участие в специальной военной операции. Бойцам на передовой направлялись посылки с продовольствием, теплой одеждой, медикаментами, средствами гигиены… Семьям мобилизованных из профбюджета выплачивалась материальная помощь.

Всего же за четыре года в денежном выражении на поддержку участников спецоперации, их семей и жителей ЛНР и ДНР Федерацией омских профсоюзов и ее членскими организациями направлено более 30 млн рублей.

– Важнейшим событием текущего года стали выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Омской области. Какое участие в этом процессе принимали профсоюзы?

– Еще в начале этого года региональное отделение партии «Единая Россия» и Федерация омских профсоюзов подписали Соглашение о сотрудничестве. Кстати, это сотрудничество длится уже много лет. На протяжении двух десятилетий соглашение является основой для объединения усилий с партией «Единая Россия», и обновленный документ, который со стороны «Единой России» подписал губернатор Виталий Хоценко, призван укрепить это многолетнее сотрудничество. В итоге профсоюзы Омской области стали активными участниками процесса наполнения предложениями первостепенной важности, актуальными социально-экономическими инициативами Народной программы, с которой партия шла на эти выборы. Теперь в силу вступает профсоюзный контроль над реализацией наказов, данных трудовыми коллективами нашего региона.

Добавлю, что в Федерации позитивно оценивают результаты волеизъявления омичей. Так в обновленной Госдуме и региональном Заксобрании продолжат работать депутаты, с которыми у профсоюзов сложились тесные партнерские отношения. Это значит, что будут продолжены все наши совместные проекты, направленные на защиту интересов работников.

– Омичи знают, что Федерация очень большое внимание уделяет поддержке донорского движения. Это связано каким-то образом с вашей предыдущей деятельностью в области медицины?

– Разносторонняя поддержка донорства — это инициатива Омского регионального отделения Союза машиностроителей России. Я как человек, которому близка сфера здравоохранения, инициативу, конечно, поддержал. Мы согласовали с Минздравом многочисленные мероприятия по сдаче крови. У нас теперь на всех крупных предприятиях проводятся донорские дни. Чествование почетных доноров мы проводим торжественно – в большом зале Дома Союзов, и это стало уже традицией.

Фото: Федерация омских профсоюзов

Предприятия, организации, высшие и среднеспециальные учебные заведения удостаиваются благодарственными письмами. Также личными наградами отмечены представители трудовых коллективов, получившие звание «Почетный донор». И важно, что на многих предприятиях именно профсоюзные комитеты становятся главными инициаторами и организаторами донорских акций, создают условия для их проведения.

– А где в этом году будут проходить торжества, приуроченные к Дню профсоюзов Омской области?

– В 2026 году Федерация омских профсоюзов ни юбилей, ни круглую дату с момента учреждения регионального праздника не отмечает. С другой стороны, профсоюзы добились определенных успехов, и нам действительно есть о чем рассказать и чем гордиться. В связи с этим, посовещавшись с председателями отраслевых областных профкомов, мы приняли решение провести торжественное собрание в актовом зале Дома Союзов. Пообщаемся, обсудим итоги работы и планы на ближайшее будущее. В качестве почетных гостей пригласили представителей регионального правительства, администрации города Омска, депутатов Законодательного собрания и Городского совета. Обязательно наградим наших активистов.

– Со сцены Дома Союзов наверняка будет произнесено много теплых слов в адрес наиболее отличившихся членов профсоюза. А что бы вы лично пожелали своим коллегам и всем трудящимся Омской области?

– Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность всем трудящимся Омского Прииртышья, а также всем, кто обеспечивает сегодня безопасность нашей Родины. Ваш созидательный труд и беззаветное служение закладывают фундамент нашего общего будущего и приближают достижение Победы. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба!