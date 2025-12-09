Омск-Информ
В Омске выделили 12 млн на обслуживание проекционных переходов

За эту сумму подрядчик должен будет работать целый год.

Омская мэрия решила провести техническое обслуживание проекционных пешеходных переходов в городе. Для этого власти объявили торги на портале «Госзакупки».

На техобслуживание выделили 12 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен обслуживать переходы с 1 января по 31 декабря 2026 года круглосуточно. На устранение неполадок у него будет от 2 до 7 дней.

Заявки от желающих заняться техобслуживанием чиновники принимают до 16 декабря. Выбрать подрядчика планируют 18 декабря.

Напомним, в 2024 году около омских школ установили 200 проекционных переходов. В темное время суток они дублируют зебру светом, чтобы пешеход на дороге стал более заметным.

