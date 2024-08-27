Их монтируют вблизи школ, детских садов и других образовательных учреждений.

К началу учебного года вблизи образовательных учреждений Омска появятся 200 проекционных пешеходных переходов, сообщил мэр города Сергей Шелест. На эти цели из бюджета региона дополнительно выделили более 164 млн рублей.

– Подрядная организация завершила монтаж оборудования на всех запланированных участках. Идет подключение к электросети. Завершить все работы должны к началу нового учебного года, – написал Шелест в своем Телеграм-канале.

На двух участках установили пешеходные переходы, предупреждающие водителей о приближении человека. При подходе к дороге датчики считывают движение пешехода, и включается система проекционного перехода, а также предупреждающая надпись.

Проекционные пешеходные переходы работают в темное время суток. Оборудование дублирует разметку светом, акцентируя внимание на присутствии человека на дороге. Цель этого – сократить число ДТП на переходах.