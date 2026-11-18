Фото: Григорий Овесов

В год, когда Омск носит почетное звание «Культурная столица России», Дни Эрмитажа прошли в городе в расширенном формате. С 12 по 15 ноября программа объединила выставку из коллекции Государственного Эрмитажа, лекции, экскурсии, детские мастер-классы и первый в истории города оперный гала-концерт. Проект организовали Государственный Эрмитаж и компания «Газпром нефть» при поддержке Правительства Омской области.

Дни Эрмитажа стали крупнейшим культурным проектом в Омске, созданным при участии бизнеса. Благодаря партнерству музея и компании традиционная выставочная программа получила масштабное продолжение, объединившее моду, музыку и просвещение.

— Дни Эрмитажа – важный вклад трех партнеров, и все это получилось благодаря компании «Газпром нефть», Государственному Эрмитажу и нашей совместной слаженной работе. В программе соединилось многое: потрясающая выставка, грандиозный гала-концерт, который оказался целым мультимедийным спектаклем, и насыщенная научно-просветительская программа. Такие события важны для Омска: они объединяют людей, дают городу энергию и делают его интересным для всех нас. Будем и дальше придумывать, создавать и креативить, чтобы таких мероприятий было больше. Мы, омичи, в душе всегда будем считать свой город Культурной столицей, – подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Фото: Григорий Овесов

Центральным событием Дней Эрмитажа стала выставка «Сто лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа», открывшаяся в центре «Эрмитаж-Сибирь». Музей впервые представил в Омске значительную часть своей коллекции исторического костюма. В экспозицию вошли более ста предметов, рассказывающих о развитии мировой и отечественной моды на протяжении XX и начала XXI века.

Среди экспонатов – наряды из мастерской русского модельера Надежды Ламановой, работы Пьера Кардена, Вячеслава Зайцева, Татьяны Парфеновой, Александра Маккуина и Оскара де ла Рента. Также посетители могут увидеть концертные костюмы, принадлежавшие народным артисткам СССР Елене Образцовой и Эдите Пьехе.

В первые дни выставку посетили более 3500 человек. Это рекордная посещаемость за всю историю работы центра «Эрмитаж-Сибирь». Экспозиция будет открыта до июня 2027 года, а в марте ее обновят.

Фото: Григорий Овесов

Открытие выставки сопровождалось масштабной городской информационной кампанией: на улицах Омска горожан приглашали посетить экспозицию, лекции, экскурсии, мастер-классы и концерт. В день премьеры здание центра «Эрмитаж-Сибирь» также превратилось в большую светомузыкальную инсталляцию. На несколько вечеров оно стало точкой притяжения для жителей города: омичи приходили сюда компаниями и фотографировались на фоне подсвеченного здания.Выставка продолжит работу в центре «Эрмитаж-Сибирь» до июня 2027 года. В марте посетителей ждет обновление экспозиции, которое позволит подробнее познакомиться с коллекцией исторического костюма Государственного Эрмитажа.

Еще одним событием церемонии стал модный показ студентов Института дизайна и технологий ОмГТУ и артистов театра «Образ». Участники представили образы, вдохновленные экспонатами выставки.

Просветительская программа включала лекции и экскурсии с участием научных сотрудников Государственного Эрмитажа. Слушатели могли узнать об истории костюма, музейном деле и создании сценических образов. Для детей в Детском центре «Эрмитаж-Сибирь» организовали творческие мастер-классы, посвященные искусству и музейным профессиям.

Фото: Григорий Овесов

Важным событием Дней Эрмитажа стал гала-концерт «Шедевры мировой классики», прошедший в Омске 13 ноября. Мероприятие состоялось при поддержке «Газпромнефть-ОНПЗ» в Концертном зале Омской филармонии. Подготовка программы заняла несколько месяцев. К ее созданию привлекли специалистов по историческому оперному наследию, которые отобрали наиболее яркие произведения мировой классики. В результате зрителям представили мультимедийный музыкальный спектакль с театрализованными номерами и современными видеодекорациями, созданными специально для каждого выхода артистов.

На одной сцене выступили солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров в сопровождении академического симфонического оркестра. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ленинградской государственной областной филармонии Михаила Голикова артисты исполнили произведения из опер «Евгений Онегин», «Травиата», «Тоска», «Кармен», «Князь Игорь» и «Петр Первый». Звезды оперных сцен Москвы и Санкт-Петербурга приехали в культурную столицу России 2026 года.

Публика слушала концерт на одном дыхании, а в финале устроила исполнителям десятиминутную овацию стоя.

— Это был концерт высочайшего класса. Мы привыкли держать высокую планку, и в этот раз, я считаю, она взята. Когда зал встает и аплодирует стоя десять минут – это лучшая оценка для артистов и для нас как принимающей стороны. Мы много лет выстраивали репутацию одной из ведущих филармоний России, и такие проекты, как концерт «Шедевры мировой классики» и Дни Эрмитажа в целом, – это подтверждение того, что мы на правильном пути. Спасибо «Газпром нефти» за то, что доверили нам эту площадку и этот уровень. Для Омска это огромное событие. Омск в очередной раз доказал, что достоин звания Культурной столицы, – отметила директор Омской филармонии Ирина Лапшина.

Фото: Григорий Овесов

Дни Эрмитажа стали продолжением многолетней работы группы «Газпром» и компании «Газпром нефть» по развитию Омска. Группа «Газпром» – крупнейший налогоплательщик и инвестор в Омской области. В 2013–2018 годах она провела реконструкцию исторической части города, заложившую основу для дальнейшего благоустройства центра.

С этого же периода «Газпром нефть» реализует программу социальных инвестиций «Родные города». При участии компании построены комплекс хоккейной академии «Авангард» и G-Drive Арена, на протяжении многих лет развивается академия единоборств Александра Шлеменко. В 2026 году при поддержке «Газпром нефти» после реконструкции открылся спортивно-концертный комплекс имени Блинова и обновилась набережная Тухачевского.

Наряду с развитием спортивной инфраструктуры компания реализует в Омске культурные проекты. Одним из них стали Дни Эрмитажа, позволившие дополнить музейную выставку масштабной программой и привлечь к искусству и классической музыке широкую аудиторию.

— Благодаря многолетней системной работе группы компаний «Газпром» и компании «Газпром нефть» Омск по-настоящему преобразился. Любинский проспект, улица Чокана Валиханова, сквер им. Дзержинского, G-Drive-арена, обновленный СКК им. Блинова, набережная Тухачевского – эти масштабные проекты сформировали нынешний облик нашего города и заслужили любовь омичей. Нам важно не только создавать комфортную среду для жизни, но и наполнять ее красотой и энергией. Давнее сотрудничество «Газпром нефти» и Государственного Эрмитажа и поддержка Правительства Омской области позволяют создавать такие культурные масштабные события, частью которого мы все стали, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Фото: Григорий Овесов

Дни Эрмитажа стали не только заметным культурным событием года, но и примером того, как партнерство бизнеса, музея и региона помогает привлекать в Омск масштабные художественные и просветительские проекты. Выставка, музыкальная программа и образовательные мероприятия объединили разные поколения зрителей и еще раз подчеркнули статус города как Культурной столицы России