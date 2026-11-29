Фото: Omskinform.ru

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) (12+) приедет в Омск с концертом 5 февраля 2027 года. Выступит он на «G-Drive Арене».

О гастролях стало известно после того, как артист 28 ноября завершил военную службу. Около года назад он отправился служить в центр специального назначения «Витязь» Росгвардии. За это время получил звание младшего сержанта, а также выступил на торжественном концерте в честь 10-летия ведомства.

Самые доступные билеты на омский концерт стоят 2500 рублей – за эту сумму поклонники смогут попасть на танцпол. В боковых секторах цены начинаются от 3000 и доходят до 4800 рублей. За фан-зону и центральный сектор придется отдать от 4000 до 4800 рублей.